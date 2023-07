Milan, si inizia il 10 luglio: poi la partenza per gli States

Il Milan si prepara per l'inzio degli allenamenti estivi. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport. Si aggiunge una nuova data al calendario estivo del Milan , si legge, che il 9 agosto giocherà la prima amichevole “vera” post tournée negli Stati Uniti. E lo dovrebbe fare allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. I rossoneri inizieranno i lavori lunedì 10 luglio, con il classico allenamento sul campo esterno. Al termine della prima settimana di lavoro, quindi tra lunedì 17 e martedì 18, si uniranno al gruppo i giocatori impegnati con le rispettive nazionali che prenderanno confidenza con la preparazione con il resto dei compagni nei due giorni successivi.

Dal 21 negli States

Poi, il 21, è prevista la partenza per gli Stati Uniti dove il Milan prenderà parte al Soccer Champions Tour. Il calendario prevede tre amichevoli negli States, con la squadra di Pioli che farà base principalmente a Los Angeles dove affronterà il Real Madrid domenica 23 luglio al Rose Bowl. Giovedì 27 luglio, al Dignity Health Sports Park, ci sarà il match contro la Juventus. Il Milan si trasferirà in aereo a Las Vegas dove giocherà il 1° agosto contro il Barcellona all’ Allegiant Stadium. Il 2 agosto è previsto il ritorno della squadra a Milano. LEGGI ANCHE: Nuovi nomi per l’attacco e il centrocampo. Mercato Milan, le ultime di oggi