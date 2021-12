Milan, quanto è importante l’apporto di Leao nel gioco | Serie A News

Rafael Leao, attaccante del Milan, è fondamentale nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Assicura classe, talento, rapidità ed imprevedibilità

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola parla di Rafael Leao, attaccante del Milan, fermo dallo scorso 4 dicembre quando, uscito nell'intervallo di Milan-Salernitana per una botta, non si è più visto in campo. Gli esami svolti nei giorni successivi dall'attaccante portoghese, infatti, hanno riscontrato come quel trauma avesse provocato una piccola lesione al bicipite femorale dell'ex Lille e Sporting Lisbona.

Una lesione tale da impedirgli di essere in campo per Milan-Liverpool di Champions League così come per Udinese-Milan di Serie A. Mentre alcune fonti sostengono che Leao sia out fino al prossimo mese di gennaio 2022, il quotidiano torinese dice che sarà una corsa contro il tempo per rivederlo in campo in Milan-Napoli di domenica sera a 'San Siro'. Al più tardi, almeno disponibile per la panchina al 'Castellani' per Empoli-Milan di mercoledì 22 dicembre.

Sarebbe certamente un recupero molto importante per il Milan di Stefano Pioli. Leao, infatti, nel 4-2-3-1 dell'allenatore parmense, è un elemento assolutamente fondamentale. Per doti tecniche e fisiche. È migliorato tantissimo rispetto alle due precedenti stagioni, è più concreto sotto rete e più costante di rendimento nelle settimane. Ma anche all'interno delle stesse partite.

Ora Leao è anche in grado di variare il suo gioco in base alle letture offensive ed allo sviluppo della manovra del Milan. Era, in sostanza, quello step che, in casa rossonera, si aspettavano tutti da lui, a partire da Zlatan Ibrahimovic per proseguire con mister Pioli. Quindi, lo stop muscolare che lo ha messo fuori causa nelle ultime partite. E nonostante Rade Krunic stia disputando una buona stagione, quando gioca lui o quando gioca Leao la differenza si sente, eccome ...