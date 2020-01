Milan, quanti gol dalla panchina: adesso tocca a Rebic, prima invece…

ULTIME NEWS MILAN – Il protagonista che non ti aspetti: Ante Rebic, nelle partite contro Udinese e Brescia, ha regalato sei punti preziosi al Milan. Il croato ha risolto i problemi della sua squadra entrando dalla panchina, così come fecero molti altri suoi illustri colleghi del passato. ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ne ha indicato quattro in particolare: il primo è Daniele Massaro, protagonista assoluto della vittoria della Coppa dei Campioni del 1994. Da subentrato l’ex attaccante rossonero ha segnato 4 gol. L’attuale allenatore del Milan Femminile, Maurizio Ganz, ne ha invece segnati 5. Jon Dahl Tomasson, chiuso da Shevchenko e Inzaghi, si è sempre fatto trovare pronto mettendo a segno 6 gol partendo dalla panchina. Vizietto che aveva anche Patrick Cutrone, che ne ha segnati altrettanti nelle sue due stagioni con la maglia rossonera. Intanto non ci sono passi avanti per la cessione di Krzysztof Piatek, continua a leggere >>>

