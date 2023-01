Milan, quando rientra Maignan? Le ultime novità sul portiere

Il Milan si trova ad affontare molte partite senza il suo portiere titolare. La mancanza di Mike Maignan, al momento, pesa, specialmente per gli equilibri della difesa, che soffre ed è molto meno sicura senza il portiere francese. Maignan è molto più rapido e reattivo sulle palle alte e in uscita, dove Tatarusanu, invece, soffre parecchio. Anche un eventuale nuovo arrivo dal calciomercato, non potrebbe sostituirlo al massimo. Ci potrebbero essere delle novità importanti sui tempi di recupero del portiere francese.