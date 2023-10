Milan, Pulisic si sta ritrovando in rossonero: la Juventus è avvisata

Quello che, in tanti, si augurano che ora Pulisic possa fare nel Milan. Ha 25 anni , la maturità e la consapevolezza giusta per diventare un leader. È stato protagonista di un avvio di stagione importante, come quattro anni fa a Londra. Quell'annata si chiuse con 11 reti e 10 assist ; al Milan sperano che il ruolino possa essere addirittura migliore e le premesse sono buone. Pulisic ha punito Bologna e Torino , poi Lazio e Genoa . Qualche giorno fa, poi, ha inviato un bel messaggio alla Juventus , di Massimiliano Allegri , prossima avversaria del Diavolo in campionato.

Leão e Olivier Giroud, che conosce già dai tempi del Chelsea, non sono più soli: il Milan ha trovato, con Pulisic, il giusto complemento di un tridente pericoloso in ogni suo interprete. Lo statunitense, è vero, ha toppato il derby, come tutta la squadra, ma ha già rialzato prontamente la testa. In Milan-Juventus Pulisic promette di far sfracelli, anche perché l'unica volta che ha affrontato in carriera la Juve, è stato il 23 novembre 2021: a 'Stamford Bridge', in Champions, il suo Chelsea vinse 4-0 e lui giocò molto bene per 72'. Cardinale: "Scudetto, Champions, stadio e Ibra: vi dico tutto" >>>