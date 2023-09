Milan, Pulisic decisivo. Loftus-Cheek e Reijnders, mediana da primato

Nelle prime gare della nuova stagione, in casa Milan, stanno brillando, in particolare, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Lotta, fisico e geometrie per i centrocampisti, gol e qualità offensiva per l'esterno statunitense. E, piano piano, stanno entrando nelle rotazioni di Pioli anche Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Pronti a stupire tutti una volta entrati in piena forma.

Mercato sostenibile, ancora tanti da scoprire — C'è anche speranza che Luka Jović si riveli un ottimo vice Olivier Giroud. Preso a zero, non graverà sul bilancio: il campo dirà se sarà stato un affare o meno. Di certo, tutto il calciomercato estivo del Milan è stato sostenibile: l’innesto più oneroso è stata quello di Chukwueze, 20 milioni di euro più 8 di bonus. Seguito da Reijnders (20+5), da Pulisic e Musah (20), e poi da Okafor (14). Niente spesi folli, solo investimenti ragionati. Anche le scommesse sono a basso margine di rischio: Marco Pellegrino, classe 2002, dal Club Atlético Platense per 3,5 milioni di euro e Luka Romero, classe 2004, da svincolato. Milan, sarà lui il prossimo bomber? Le ultime news >>>

