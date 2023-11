Milan, quanti dubbi alla ripresa! Emergenza in attacco e la speranza Leao

Il Milan , in questo momento in pausa, dovrà ripartire al massimo al rientro in stagione. Subito una partita difficile contro la Fiorentina e poi il passaggio cruciale di Champions contro il Borussia Dortmund . 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto proprio sulle due gare che aspettano i rossoneri al rientro. Stefano Pioli dovrà cercare di portare a casa due vittorie.

Milan, torna Pulisic. Poi...

Il Milan, si legge, al rientro dovrà cambiare in attacco. Giroud e Leao, ovvero il 50 per cento delle reti rossonere in campionato, con la Fiorentina non ci saranno: per questo sarà fondamentale scegliere bene chi mettere in campo. Pulisic dovrebbe tornare da titolare. L’americano sarà l’ago della bilancia nell’attacco anti-Fiorentina: se Pioli sceglierà di puntare sulla velocità, Pulisic dialogherà con i due sprinter Chukwueze e Okafor, altrimenti resta viva la pista Jovic. Il tutto si potrebbe decidere al rientro dello svizzero dalla nazionale.