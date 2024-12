Milan, Pulisic: infortunio più grave del previsto? Ecco cosa rischia

Milan , l' infortunio al polpaccio di Pulisic , come scrive 'Tuttosport', tiene in ansia i rossoneri. La prima diagnosi, effettuata durante Atalanta-Milan, parlava di un indurimento , ma con il passare delle ore la situazione si sarebbe fatta più seria . Domani sono previsti gli esami strumentali approfonditi che daranno un nome e una diagnosi temporale effettiva allo stop dell’americano. La sensazione è che Pulisic possa rimanere fuori almeno 2-3 settimane , saltando così Stella Rossa, Genoa e Verona per guardare con attenzione alla partita del 29 dicembre contro la Roma .

Milan, infortunio Pulisic: situazione più seria. Rischio stop di settimane

Come scrive il quotidiano, Fonseca dovrà ridisegnare il Milan senza Pulisic. La prima opzione è quella di un passaggio al 4-3-3 in linea con l’inserimento di Chukwueze nel suo ruolo di esterno destro e l’arretramento di Musah nella posizione di mezzala. Se non si vorrà cambiare sistema, ma considerando sempre Chukwueze come prima opzione, ci potrebbe essere l’avanzamento di Reijnders nel ruolo di trequartista centrale con Musah più vicino a Fofana. Non è da escludere anche il ritorno del modulo a due punte. LEGGI ANCHE: Fosseux: "David-Milan è un'opzione. Bouaddi? Troppo presto. Fonseca ... | ESCLUSIVA PM