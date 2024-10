Milan, segna solo Pulisic: attaccanti deludenti. Serve altro

Il Milan, come scrive 'Tuttosport', punta ancora sul 4-2-4, alla ricerca di gol e azioni pericolose in attacco. In questo senso non sta facendo mancare il suo apporto Christian Pulisic, arrivato a 6 reti stagionali, 5 in campionato e 1 in Champions, sempre in gol in cinque delle ultime sei partite del Diavolo. Dopo di lui, però, c'è una voragine a livello di gol. Il Milan fra Serie A e Champions ha calciato 121 volte, ma ha trovato la porta solo in 51 occasioni, segnando in tutto 16 gol, a fronte di 13 subiti. Nelle ultime due partite, quelle perse con Bayer Leverkusen per 1-0 e Fiorentina per 2-1, il Milan ha avuto due Expected goals superiori alle reti effettivamente realizzate: 1.17 contro i tedeschi e 2.34 contro i viola. Per questo serve un Milan concreto e servono i gol degli altri attaccanti, non si può sempre e solo contare su Pulisic.