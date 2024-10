Dopo averlo utilizzato, dunque, nell'amichevole vinta per 2-0 ad Austin ( Texas ) contro Panama , in cui ha fornito l'assist per il gol dell'altro giocatore del Milan, Yunus Musah , Pochettino ha consentito a Pulisic di tornare anzitempo a disposizione del suo club d'appartenenza.

Fonseca lo riavrà con 48 ore di anticipo sulla tabella di marcia

Così, in vista di Milan-Udinese, Fonseca potrà avere Pulisic con 48 ore d'anticipo. Potrà quindi contare su un giocatore più fresco e riposato per l'importante sfida di 'San Siro'. Con 6 gol e 2 assist in questo primo scorcio di stagione, Pulisic è l'uomo più in forma del Diavolo. Averlo avuto a mezzo servizio sarebbe stato davvero un peccato.