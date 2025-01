Pulisic, cuore e gol: il Milan vola in finale di Supercoppa Italiana

Nonostante un mese di stop, Christian Pulisic ha messo in campo grinta, sacrificio e quel pizzico di magia, portando il Milan in finale

Nonostante un mese di stop e una condizione fisica lontana dal top, Christian Pulisic ha messo in campo grinta, sacrificio e quel pizzico di magia che lo contraddistingue. Pulisic non si è risparmiato dal primo all’ultimo minuto. Un esempio su tutti: nel finale di gara, con il Milan in vantaggio, si è lanciato in una rincorsa disperata per fermare un contropiede bianconero guidato dal velocissimo Yildiz. Nonostante la fatica, la determinazione dell’ex Chelsea ha avuto la meglio, evitando potenziali guai per la squadra rossonera.