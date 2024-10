Pulisic, la stella indispensabile del Milan. Ma forse a Bologna …

Come riferito dal Corriere dello Sport, in questa stagione, Pulisic è il giocatore più decisivo della squadra, con ben 7 reti e 3 assist. Se si guarda al 2024, è il miglior giocatore di Serie A per gol e assist, avendo preso parte a 24 reti (15 gol e 9 assist) in tutte le varie competizioni. Un vero e proprio motorino che trascina i rossoneri partita dopo partita.

L'impatto del trequartista statunitense è stato travolgente dal punto di vista tecnico. Per il Milan, non è stata solo una mossa di marketing: per 20 milioni di euro, hanno fatto un affare memorabile, mentre al Chelsea già si inizia a rimpiangerlo. Pulisic non è solo un calciatore di talento, ma anche un professionista esemplare.

La sua mentalità ha colpito tutti a Milanello. I compagni lo vedono come un modello da seguire, e molti cercano di emulare la sua dedizione e professionalità. La sua disponibilità lo rende un jolly per il Milan di Fonseca: ha giocato in diverse posizioni, sia a destra che a sinistra, senza mai deludere. Quest'anno, l'allenatore intende valorizzarlo principalmente nel ruolo di trequartista.

Finora, Pulisic è stato utilizzato in ogni partita. Tuttavia, in vista della trasferta di Bologna e del big match contro il Napoli di Antonio Conte, Fonseca potrebbe considerare un turnover per garantire che il Diavolo si presenti al meglio in queste sfide cruciali. LEGGI ANCHE: Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, Sala svela le ultime notizie >>>