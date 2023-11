Milan-PSG, ecco come la Curva Sud si prepara ad accogliere Donnarumma

Accoglienza 'speciale' dei tifosi della Curva Sud Milano per Gianluigi Donnarumma in vista di Milan-PSG di Champions League di domani sera

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-PSG , partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Sarà la prima volta che Gianluigi Donnarumma , ex portiere rossonero, giocherà da avversario contro il Diavolo in quella che, per tanti anni, è stata la sua 'casa'.

Milan-PSG, il 'bentornato' della Curva Sud a Donnarumma

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha reso noto un retroscena in merito l'accoglienza 'speciale' che i tifosi del Milan, in particolare quelli della Curva Sud Milano, sta preparando per l'ex figliol prodigo, scappato a parametro al PSG nell'estate 2021. Ci saranno un lancio di dollari finti e dei fischietti, un po' come quelli dei tifosi nerazzurri per Romelu Lukaku nel recente Inter-Roma di campionato.