Milan-PSG 2-1, la moviola: “Skriniar graziato” | Champions League News

Regolare il secondo gol del Diavolo: niente fallo su Hakimi

In occasione del gol del 2-1 del Milan, firmato da Giroud, Achraf Hakimi aveva ricevuto un colpo fortuito dalla scivolata di Leão, proteso per cercare il tap-in sotto rete. In realtà, il numero 2 parigino è andato a terra in seguito per aver messo male il piede in fase di appoggio. Regolari gli altri due gol del match. LEGGI ANCHE: Non solo Ibra: Milan, tutto pronto per un altro ritorno >>>