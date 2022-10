Milan, problema difesa: dov’è finita la retroguardia dell’anno scorso?

La difesa del Milan di Stefano Pioli sta ballando pericolosamente in questa stagione. Già presi 14 gol tra Serie A e Champions League

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della difesa del Milan di Stefano Pioli, visto che, in questa stagione, sembra essere terribilmente lontano il Diavolo imperforabile che ha vinto lo Scudetto qualche mese fa. Nella scorsa primavera, infatti, il Milan limitava al massimo la possibilità di prendere gol. Adesso, invece, è alle prese con la regolarità di concedere almeno una rete a partita ai propri rivali.

Da inizio stagione, soltanto due volte la porta rossonera è rimasta chiusa (Milan-Bologna 2-0 e Sassuolo-Milan 0-0 in campionato). La difesa del Milan si ritrova, pertanto, a fare i conti con un numero 'anomalo' di gol incassati: ben 14 in 11 partite, tra cui il tracollo di 'Stamford Bridge' di qualche giorno fa. Un'imbarcata di reti in parte giustificata anche dalle assenze di Mike Maignan, Davide Calabria, Simon Kjær e Theo Hernández.

Però va anche detto che da quando Pioli allena il Milan non si era mai vista una difesa così battibile. Di fatto, è un percorso che, secondo il 'CorSport', fa a cazzotti con quello da 2 reti in 11 partite con cui il Diavolo aveva chiuso il torneo del 19° Scudetto. Quella stagione, la 2021-2022, era iniziata con 13 gol presi dopo 11 gare, due stagioni fa erano 10 dopo 11 partite. Bisogna tornare ai tempi del cambio in panchina tra Marco Giampaolo e lo stesso Pioli per trovare una difesa del Milan così in difficoltà.

Domani, a 'San Siro', arriva la Juventus di Massimiliano Allegri, che di gol ne ha segnati 6, tra Serie A e Champions League, nelle ultime 2 partite. Pronta, dunque, a mettere a dura prova la tenuta del Milan. Il Diavolo, ad ogni modo, si aggrappa alla scaramanzia del recente passato. Lo 0-3 del ritorno della semifinale di Coppa Italia incassato contro l'Inter, la penultima sconfitta pesante dei rossoneri, diede il via al ciclo-Scudetto.

In assoluto, poi, da maggio 2021, il Milan in ben 8 casi su 11 ha risposto ad una battuta d'arresto con una vittoria scaccia-crisi. Sarà così anche domani contro i bianconeri? Milan, piena fiducia in De Ketelaere: le ultime news sul belga >>>