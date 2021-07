Milan-Pro Sesto, Rafael Leao convince a metà: può partire?

Rafael Leao ha messo a segno un gol nella larga vittoria del Milan contro la Pro Sesto (6-0), ma non ha convinto pienamente Stefano Pioli

Riccardo Varotto

Rafael Leao ha ricoperto il ruolo di punta centrale nella partita amichevole andata in scena tra Milan e Pro Sesto nella giornata di ieri. Il portoghese ha segnato il gol del momentaneo 2-0 (il match è terminato 6-0), ma non ha convinto a pieno. Il suo futuro è in bilico: in queste amichevoli pre-stagione deve assolutamente dare segnali positivi a Stefano Pioli e alla dirigenza.

L'edizione odierna di Tuttosport fa un commento proprio sulla prestazione del classe '99. Il quotidiano sottolinea come non sia mancato l'impegno per i primi 25 minuti di gioco: Leao si è mosso bene e oltre al gol, ha cercato più volte la porta. Diversa la musica nella seconda metà del primo tempo: il portoghese ha iniziato a ciondolare in campo facendo indispettire Pioli.

Il Milan cerca acquirenti per Leao sul mercato, ma per ora non sono arrivate offerte concrete. Paolo Maldini e Ricky Massara prenderebbero seriamente in considerazione la cessione del giocatore qualora arrivassero cifre vicine ai 25 milioni di euro.

Attualmente, nessun club sembra intenzionato a sborsare così tanti soldi per l'ex attaccante del Lille. Una cosa è certa: se Leao vuole rimanare al Milan, dovrà cambiare il suo atteggiamento già dalla prossima partita.