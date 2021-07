Calciomercato Milan – Leao si gioca il suo futuro nelle prossime amichevoli

Rafael Leao resterà al Milan o saluterà il club in questa sessione di calciomercato? Le prossime amichevoli saranno fondamentali per lui

Riccardo Varotto

Rafael Leao non è affatto sicuro di rimanere al Milan in questa sessione di calciomercato. Il portoghese è reduce da una stagione non brillante e la sua permanenza in rossonero non è affatto scontata. Nessun club per ora si è fatto avanti con proposte concrete: Paolo Maldini e Ricky Massara chiedono almeno 25 milioni per il cartellino del giocatore.

Con Zlatan Ibrahimovic spesso ai box, Leao avrebbe dovuto sfruttare meglio le occasioni concesse da Stefano Pioli. Invece, il giovane attaccante ha messo a segno solamente 7 reti in tutte le competizioni in 40 presenze. Ma per sua fortuna, in queste amichevoli pre-stagione avrà modo di riscattarsi.

Lo scorso 18 giugno, Ibrahimovic si è sottoposto ad un intervento al ginocchio che lo terrà lontano dal campo per parecchio tempo. Ante Rebic invece si gode le vacanze dopo l'Europeo con la Croazia e arriverà a Milanello il 26 giugno. Stesso discorso anche per Olivier Giroud: il francese ha svolto le visite mediche e sta ultimando il suo passaggio al Milan, ma poi resterà in vacanza per una decina di giorni. Ecco allora che Leao sarà l'unica punta a disposizione di Pioli (senza tenere conto dei giocatori della Primavera).

Il programma dei rossoneri è chiaro: il 17 luglio si giocherà contro la Pro Sesto, il 24 contro la Juventus (partita ancora da confermare ufficialmente) e il 31 contro il Nizza. Nel mese di agosto invece il Milan affronterà il Valencia e il Real Madrid, rispettivamente il 4 e l'8. Ce la farà Leao a guadagnarsi la fiducia di Pioli o saluterà il club di via Aldo Rossi in questa sessione di calciomercato? Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>