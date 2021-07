Milan-Pro Sesto: dal 4-2-3-1 al 3-5-2 con Theo Hernández più libero

Nell'amichevole contro la Pro Sesto ha colpito la posizione di Theo Hernández, difensore del Milan: la nuova arma tattica dei rossoneri

Theo Hernández, però, si è fatto notare perché, in occasione della prima rete del Milan, siglata da Ismaël Bennacer , si è fatto 60 metri palla al piede in ripartenza dopo un calcio d'angolo battuto dagli avversari. Il francese ha quindi scaricato il pallone al centrocampista ex Empoli che non ha lasciato scampo al portiere ospite.

Theo Hernández, però, ha fatto parlare anche per via della sua posizione in campo. Nei 45' in cui è stato della partita, di fatto, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il terzino sinistro del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli è stato, in pratica, un esterno a centrocampo nel 3-5-2 in fase di attacco.