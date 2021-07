Milan, primo giorno di lavoro a Milanello anche per Rebic

Ante Rebic, attaccante del Milan, vuole far dimenticare i brutti Europei con la sua Croazia con una splendida nuova stagione in rossonero

Con Olivier Giroud e Mike Maignan , anche Ante Rebic , attaccante croato del Milan , sarà a Milanello per il suo primo giorno di lavoro in vista della stagione 2021-2022 . Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Per rivedere, invece, al centro sportivo di Carnago (VA) il difensore Simon Kjaer bisognerà attendere la fine della settimana.

Rebic spera che la sua terza stagione nel Milan sia quella buona per trovare la continuità. Se nella prima, infatti, aveva dovuto aspettare l'arrivo in panchina di Stefano Pioli ed il cambio modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1 per incidere, nella seconda il numero 12 rossonero ha funzionato ad intermittenza per via dei tanti, ripetuti stop per infortunio.