Milan Primavera: sarà Dida il nuovo preparatore dei portieri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, Nelson Dida, classe 1973, eroe della Champions League del 2003 a Manchester, sarà il nuovo preparatore dei portieri del Milan Primavera di Federico Giunti nella stagione 2020-2021. Dida, finora, aveva svolto il medesimo incarico nella formazione Under 17 del Diavolo. CLICCA QUI PER CONOSCERE LE CONDIZIONI FISICHE DI CAPITAN ALESSIO ROMAGNOLI >>>

