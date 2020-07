ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 22 luglio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la vittoria del Milan in casa del Sassuolo, la matematica conquista dell’Europa League da parte dei rossoneri e il rinnovo ufficiale di Stefano Pioli per altre due stagioni: salta, infatti, la trattativa con Ralf Rangnick!

