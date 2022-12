Milan Primavera, Coubis vuole l’Italia: addio alla Romania? Il punto

Andrei Coubis, difensore e capitano del Milan Primavera, sembra voler indossare l'azzurro nel prosieguo della sua carriera. La situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Andrei Coubis, difensore e capitano del Milan Primavera di Ignazio Abate, poiché protagonista, in queste ore, di un curioso caso. Il giocatore, classe 2003, centrale di ruolo anche se, in rossonero, ha giocato anche da terzino, è nato a Milano da genitori rumeni. Ma a quanto pare, presto, lo si potrebbe vedere in campo con una maglia azzurra dell'Italia.

Milan, Coubis potrebbe 'diventare italiano' — Coubis, finora, ha giocato con le giovanili della Romania, con la quale è stato anche capitano. Inoltre, nello scorso mese di giugno, ha indossato i colori rumeni anche in occasione degli Europei Under 19, giocando persino contro i pari età dell'Italia in una sfida persa per 1-2. Il ragazzo, però, si sente più italiano che rumeno. In fin dei conti, i suoi genitori sono in Italia da decenni e ha già parlato con la F.I.G.C. per il suo 'trasferimento' in azzurro.

Edward Iordanescu, Commissario Tecnico della Romania, lo sa e ha già detto che corrono "il rischio di perderlo" per questo motivo. Coubis, già 16 presenze stagionali con il Milan Primavera tra campionato Primavera 1, Coppa Italia di categoria e Youth League, con un gol e un assist all'attivo, è già in possesso - ovviamente - del doppio passaporto. Le procedure burocratiche, dunque, potrebbero concretizzarsi a breve.

In particolare, Coubis potrebbe ricevere una convocazione nell'Italia Under 20 o nell'Italia Under 21. Un passaggio importante, questo, perché i regolamenti consentono un solo cambio di casacca, da federazione a federazione. Una volta scelti i colori azzurri, insomma, non tornerebbe più indietro.