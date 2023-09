Milan Primavera, come cresce Camarda: doppietta in Youth League

Francesco Camarda, attaccante classe 2008, incanta anche in Milan Primavera. Ieri due gol all'esordio in Youth League contro il Newcastle

Milan Primavera, doppietta per Camarda contro il Newcastle

Camarda, infatti, a 15 anni e 195 giorni ieri è diventato il giocatore italiano più giovane a segnare nella UEFA Youth League, la 'sorellina minore' della Champions League. Un altro record centrato dal numero 9 del Diavolo e per giunta in grande stile: doppietta in Milan-Newcastle 4-0 al 'Puma House of Football'.