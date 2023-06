Milan Primavera, possibili cambiamenti: Abate resta in panchina

Il Milan ha deciso di rivoluzionare la dirigenza con gli addii di Maldini e Massara e la maggiore importanza data a Furlani e Moncada. L'edizione odierna di Tuttosport parla anche degli altri possibili sviluppi in società. Con l’addio di Maldini e Massara al Milan potrebbero esserci dei cambiamenti, a partire dalla Primavera. Qui dovrebbe esserci l’avvicendamento nel ruolo di ds tra Paolo Danzè e Antonio D’Ottavio. Non ci saranno avvicendamenti in panchina, visto che Ignazio Abate gode della massima stima di tutti e ha fatto un grandissimo lavoro, portando la sua squadra alle final four di Uefa Youth League, uscendo in semifinale, mentre in campionato ha ottenuto la salvezza, seguendo una linea ben precisa: quella di non utilizzare fuori quota, ma di giocare con ragazzi che fossero in età per la categoria e, in alcuni casi, anche sotto età.