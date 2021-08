Milan, prima scelta di Pioli sul ruolo di Florenzi: chance a centrocampo

La Gazzetta dello Sport spiega che Stefano Pioli, allenatore del Milan, vuole provare Alessandro Florenzi a centrocampo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza tatticamente l'impiego che Stefano Pioli farà di Alessandro Florenzi, neo acquisto del Milan . Il giocatore, durante la sua carriera, ha dimostrato di essere molto duttile e di poter ricoprire tantissimi ruoli in campo. La maggior parte delle partite le ha disputate da terzino destro, ma anche da esterno in un 4-4-2 può dire la sua. Ed è proprio in quel ruolo che Pioli ha intenzione di provarlo, almeno inizialmente.

In realtà, il Milan giocherà queste prime partite con il 4-2-3-1, modulo utilizzato durante la scorsa stagione. Ma questo non è affatto un problema per Florenzi, dato che egli può anche fare il trequartista di destra, andando ad occupare la posizione di Alexis Saelemaekers. Il belga partirà sicuramente titolare nella partita di lunedì contro la Sampdoria a Marassi, ma col passare del tempo non sono da escludere sorprese.