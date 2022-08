Milan, la prima giornata di Serie A all’insegna della consapevolezza

"La serenità con la quale il Milan ha vissuto i due momenti critici della partita con l’Udinese (lo svantaggio dopo un minuto e mezzo e il 2-2 appena prima dell’intervallo) è un segnale per tutti gli avversari", si può leggere sull'articolo online del quotidiano sportivo nazionale. "I rossoneri hanno maturato una serie di certezze difficili da scalfire e sanno che, attraverso il gioco, sono in grado di aggirare ogni ostacolo".

"Difensori in grado di fare letture del genere sono l'ideale per una squadra come il Milan che vuole difendere sempre più alto", la chiosa de 'La Gazzetta dello Sport' su Milan-Udinese di sabato scorso.