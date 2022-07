Milan, presentata la seconda maglia con un significato speciale

Nella giornata di ieri il Milan , insieme ovviamente allo sponsor tecnico Puma, ha svelato la nuova seconda maglia della stagione. Una maglietta bellissima, che come da tradizione rossonera è in bianco. Un bianco che torna lucente dopo quello un po' più scuro della scorsa stagione. Non è però tutta bianca. Oltre al colletto e alle maniche rossonere, infatti, ci sono anche altre sette strisce sottili rossonere in orizzontale, distanziate tra loro.

Sette, non un numero a caso. Ogni striscia, scrive La Gazzetta dello Sport, vuole ricordare un successo che il Milan ha avuto in Champions League, sulla maglia da trasferta, quella bianca che i rossoneri utilizzano proprio per giocare le finali della competizione europea più importante. Dal 1963 al 2007, in attesa che presto possa aggiungersi una "striscia". Intanto il Milan trema per De Ketelaere e studia il Piano Z >>>