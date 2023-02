Il Milan fa quadrato: “Gruppo sano e sempre unito. Basta falsità”

Davide Calabria, capitano del Milan, ha pubblicato un duro messaggio ieri sui social. Condiviso immediatamente da tutti i suoi compagni

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di quanto successo ieri in casa Milan. Il capitano rossonero, Davide Calabria, ha pubblicato una sorta di 'locandina', nelle sue storie sul popolare social network 'Instagram'. Un messaggio, arrivato alla vigilia della delicata sfida di stasera a 'San Siro' contro il Torino, servito anche per spazzare via delle voci che hanno dato molto fastidio nello spogliatoio rossonero.

Milan, Calabria rompe il silenzio dello spogliatoio: "Falsità su di noi" — “Basta falsità su di noi, questo è un gruppo fantastico”, ha scritto Calabria su 'Instagram'. Nel giro di qualche ora, il messaggio del capitano del Milan è stato riconvidiso da Alessandro Florenzi, Tommaso Pobega, Rafael Leão - tanto per citarne qualcuno -, diventando, di fatto, il pensiero dell'intero spogliatoio milanista. Che, come sicuramente i più attenti avranno notato, era finito da qualche giorno al centro di cattiverie e 'rumors' che girano sui social e nelle chat tra tifosi.

Per questo motivo, ha ricordato la 'rosea', Calabria ha deciso di prendere la parola e rompere il silenzio. Nessuno sfogo, bensì la volontà di ribadire - proprio a mezzo social - unità e compattezza del gruppo, in un momento sportivamente difficile, dinanzi ad un'escalation di brutte voci assolutamente prive di ogni fondamento. Il fatto, poi, che tanti altri calciatori rossoneri abbiano condiviso tale messaggio ne è la prova.

Insomma, se il Milan non vince dal 4 gennaio scorso ed è in crisi nera, i motivi non sono da ricercare nelle rotture tra i giocatori, ma dentro i confini del campo. Dalla tattica alla condizione fisica, passando per l'aspetto mentale. Sulla bocca di tutti erano finiti diversi giocatori e i loro familiari, a causa delle dicerie più svariate. Presunte questioni personali tra compagni, fantasiose ricostruzioni sugli infortuni dei rossoneri, litigate o addirittura risse tra le mura di Milanello.

Sui social giravano ricostruzioni fantasiose di ogni tipo di guaio — Secondo le voci che circolavano sui social, quindi, lo spogliatoio del Milan sarebbe stato un Far West e tutte queste spaccature interne - alcune con appendici clamorose - avrebbero portato alla crisi dei Campioni d'Italia. Per Calabria e i suoi compagni, però, niente di più falso. "Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo mondo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose", il commento del capitano.

"Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni ed il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo e basta con queste assurde illazioni”, ha concluso il terzino rossonero. Con l'auspicio che il chiacchiericcio finisca. Milan, possibile colpo di mercato in casa Tottenham >>>