Milan, pollice alto per la prima partita ufficiale di De Ketelaere

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, è entrato bene in campo nella seconda parte della ripresa del match di San Siro contro l'Udinese

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, in seguito al suo debutto ufficiale in Serie A con la maglia rossonera. È avvenuto, come noto, al 72' di Milan-Udinese 4-2, rilevando un ispiratissimo Brahim Díaz.

Milan, per De Ketelaere buona la prima gara a 'San Siro'

De Ketelaere non ha tradito le aspettative. Il biondo numero 90, ha evidenziato la 'rosea', è entrato in una sola azione da 'highlights', ma gli appassionati di calcio, senza dubbio, hanno capito qualcosa in più di lui. Il ragazzo, infatti, gioca facile, non ha paura (in un paio di circostanze ha cercato il corpo a corpo) e, con il suo sinistro, fa viaggiare la palla come i 'giocatori veri'.

È ovviamente presto per dire cosa potrà diventare De Ketelaere per il Milan, ma è significativo che mister Stefano Pioli lo abbia fatto entrare in campo nel primo giro delle sostituzioni, lasciando, per esempio, in panchina per 90' il francese Yacine Adli, artefice di un ottimo precampionato e già nel cuore dei tifosi rossoneri.

De Ketelaere parte dal centro, si sposta, per istinto, sulla destra: nelle movenze ricorda, un po', Ricardo Kaká (ma piano con i paragoni!!!); chiama la palla e cerca spesso la porta con un taglio verticale. I suoi gol con il Bruges sono arrivati quasi tutti di sinistro e quasi tutti in area di rigore. È negli ultimi 20-25 metri che potrà risultare letale per il Diavolo. Milan, un bomber nel mirino. E lui ricambia la corte! Le ultime news di mercato >>>