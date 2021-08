Milan, Pioli vuole puntare su Leao: il portoghese da esterno nel 4-2-3-1

Stefano Pioli ha intenzione di schierare Rafael Leao titolare nella partita tra Sampdoria e Milan, in programma lunedì ore 20.45 a Marassi

Stefano Pioli pensa che Rafael Leao possa finalmente esplodere e dare il suo contributo al Milan durante la prossima stagione. Il portoghese, nei primi due anni in rossonero, si è contraddistinto per una preoccupante discontinuità, abbinata ad un atteggiamento non sempre ottimale sul rettangolo verde. Il ragazzo ha grandi doti tecniche, ma è la testa che serve per fare la differenza.