Milan-Inter, le armi di Pioli: i cinque vantaggi rossoneri

Il Milan si prepara per la doppia sfida di Champions League contro l'Inter: La Gazzetta dello Sport parla dei punti di forza rossoneri

Si parte da Maignan : nei quarti di finale contro il Napoli, è stato decisivo su Di Lorenzo e Kvara. Del precedente di 20 anni fa, ricordiamo il riflesso salvifico di Abbiati su Kallon, allo scadere, che ha impedito all’Inter la finale di Manchester. La difesa in genere è un punto di forza del Milan. Nelle ultime 6 di Champions ha subito un solo gol, quello di Osimhen al 94’.

La seconda chiave è Leao , il portoghese ha illuminato il Maradona con la corsa alla Gullit, e ci aveva provato anche all'andata. Leao, ma anche Brahim Diaz. Le partite bloccate, spesso vengono risolte dai giocolieri tecnici. Anche in questo campo è attrezzato di più il Milan.

Si passa alle idee di Pioli che ha iniziato la stagione con il modulo scudetto (4-23-1). Per uscire dalla palude della crisi (9 gol subiti in due partite), si è aggrappato alla difesa a 3, proprio nel derby del 5 febbraio. Ritrovate solidità e fiducia, ha ripristinato le vecchie abitudini. Questa duttilità tattica, cui la squadra è ormai abituata, e le idee spiazzanti del tecnico, tipo Diaz a destra e Bennacer trequartista, che hanno pagato contro il Napoli, sono un valore aggiunto.

La quarta chiave è l'empatia . La sensazione, comunque, è che a Milanello regni un’empatia di gruppo superiore a quella di Appiano, anche grazie a Pioli, definito «buon padre» da Leao e a Ibra che in questi anni ha fatto da fratello maggiore e ha imposto regole e comportamenti.

La quinta è la storia. Solo il Real Madrid (14) ha vinto più Coppe Campioni/Champions del Milan (7). E' la sua comfort zone. Lo ha dimostrato anche nei quarti contro il Napoli che non ha dimostrato la stessa disinvoltura e la stessa serenità dei rossoneri. I 22 punti di distacco in campionato si sono squagliati in coppa.