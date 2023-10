Milan tra Juventus e PSG: Pioli ricorrerà giocoforza al turnover

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan di Stefano Pioli ripartirà con due big match: Juventus in Serie A e PSG in Champions League

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli, alla ripresa delle 'ostilità' dopo la sosta, giocherà tre partite molto importanti per la sua stagione. La prima, a 'San Siro', domenica 22 ottobre contro la Juventus in campionato. Poi, la seconda mercoledì 25 ottobre al 'Parco dei Principi' di Parigi contro il PSG. Quindi, trasferta a Napoli il 29 per concludere il mese.