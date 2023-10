Milan, un turno di squalifica per Maignan: salta la Juve con Theo

Maignan fermato per una giornata: niente Milan-Juventus

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Giudice Sportivo di Serie A, ieri, ha emesso infatti il comunicato ufficiale relativo ai provvedimenti disciplinari scaturiti dopo l'ultimo match del torneo nazionale. Per Maignan, come prevedibile, è arrivata una sola giornata di squalifica. Ha ricevuto il cartellino rosso per un 'grave fallo di gioco' e non per 'condotta violenta'.