Milan, il nuovo piano di Pioli: le tre “cure” per i rossoneri

Milan, la "cura" Pioli

Stefano Pioli, si legge, avrebbe tre idee per "curare" il suo Milan. La prima idea: creare densità a centrocampo per impedire incursioni e imbucate comode, come successo rovinosamente contro Lazio e Sassuolo: 9 gol subiti in due partite. Da qui il passaggio alla difesa a 3 e l’uomo recuperato in mediana.