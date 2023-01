Milan, Pioli deluso dai big: chiede di più a Theo, Leao ed ai titolari

Stefano Pioli, tecnico del Milan, deluso dalla Coppa Italia. Chiede di più a Theo Hernández, Rafael Leao, Ismaël Bennacer e Olivier Giroud

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, reduce da un mezzo passo falso in campionato (2-2) contro la Roma e, appena tre giorni più tardi, dall'eliminazione subita in Coppa Italia per mano del Torino (0-1). Entrambe gare disputate tra le mura amiche di 'San Siro'.

Motivo per cui Pioli, al termine del match contro i granata, invece di rimandare a casa i giocatori, ha voluto tutti quanti a Milanello. Lo scopo era chiaro: far capire a tutti che prestazioni simili non sono più accettabili. I calciatori del Milan, dunque, si sono svegliati alle 08:00 nel centro sportivo rossonero; hanno avuto una lunga sessione video per rivedere la débâcle contro i granata.

Milan, così non va: a Lecce bisogna ripartire — Quindi, pranzo e tutti a casa. Oggi pomeriggio la truppa partirà per Lecce. Seguiranno partita (domani pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare') e quindi volo diretto da Brindisi a Riyad (Arabia Saudita), dove mercoledì ci sarà il derby contro l'Inter, valevole per la finale di Supercoppa Italiana.

Per la 'rosea', Pioli nel discorso al suo Milan ha puntato sull’atteggiamento. Ha ai suoi ragazzi, chiesto disponibilità al sacrificio, attenzione e lucidità nelle scelte. Sono alcuni dei punti di forza del Milan dello Scudetto 2022, che sembrano però evaporati in questo strano campionato interrotto a metà dai Mondiali in Qatar. In casa Milan si continuano a vedere, sempre tanti errori. Anche nelle amichevoli di dicembre era stato così.

Pioli ha sollecitato in particolare i big — Ma anche contro Salernitana e Roma. Chi ha deluso Pioli in particolare? I titolari del suo Milan. Ismaël Bennacer, Olivier Giroud, Theo Hernández, Rafael Leão e Junior Messias, entrati tutti nella ripresa del match contro i granata. Che, per giunta, giocavano in inferiorità numerica dal 70'. Pur con i giocatori più forti, il Diavolo ha prodotto via via sempre di meno, fino al gol che ha portato all'eliminazione dalla Coppa Italia.

Ecco perché Pioli ha voluto compattare il gruppo e cercare il rilancio immediato in occasione della trasferta di Lecce. In campionato il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi con il Napoli a +7. Tra Lecce e Riyad il momento verità. Se il Diavolo centrasse una vittoria e un trofeo, il rettilineo verso Milan-Tottenham di Champions League tornerebbe soleggiato. Altrimenti la prospettiva di una stagione senza trofei sarebbe più che concreta. Lecce-Milan, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match >>>