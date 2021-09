Milan: Pioli spera di recuperare Giroud, ma non si vogliono forzare i tempi

In vista di Spezia-Milan Stefano Pioli punta a recuperare Olivier Giroud. C'è però la volontà di non forzare i tempi: il punto

L'edizione odierna di 'Tuttosport', in edicola, si sofferma sull'eventuale recupero di Olivier Giroud per Spezia-Milan. L'attaccante francese, dopo un grande inizio di stagione, è stato fermato prima dal Covid, poi da una fastidiosa lombalgia che non gli ha permesso di scendere in campo contro Juventus e Venezia. L'ex Chelsea migliora giorno dopo giorno, ma c'è comunque la volontà di andare con i piedi di piombo in termini di recupero. E' evidente che Giroud sarebbe importante al centro dell'attacco sotto tutti gli aspetti. In primis a livello numerico, perché Zlatan Ibrahimovic è ancora indisponibile e Pietro Pellegri sta ritrovando la giusta condizione fisica. La situazione verrà dunque valutata giorno dopo giorno.