Milan, Pioli può sorridere: ritrova un Saelemaekers in ottima condizione

Alexis Saelemaekers è tornato al gol con la maglia del Milan contro il Liverpool in amichevole: il belga è in ottima condizione fisica

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di Alexis Saelemaekers , calciatore che ieri ha segnato nell'amichevole vinta dal Liverpool contro il Milan. Una gara che ha visto trionfare i 'Reds' contro un Milan rimaneggiato dalle assenze di varia natura, ma che ha visto Saelemaekers in ottima condizione fisica. Questa, ovviamente, è una buona notizia per Stefano Pioli .

Saelemaekers, infatti, è colui che dà equilibrio alla squadra rossonera. Se sul fronte sinistro ci sono due giocatori offensivi come Theo Hernandez e Leao, sul lato destro Calabria e proprio il belga hanno il compito di coprire il campo. Assente dallo scorso primo ottobre, il suo è un rientro importante in quanto Pioli dovrà fare ancora a meno per ancora un po' di Junior Messias e Brahim Diaz, entrambi non ancora al top della condizione. Il rientro di Saelemaekers, in questo senso, è fondamentale in vista della ripresa del campionato.