Milan, Pioli ritrova Conti: l’equilibratore della difesa? | Serie A News

Conti, un elemento in più per la difesa del Milan di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, potrà fare pieno affidamento su Andrea Conti dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle selezioni Nazionali. Lo ha ricordato il quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Perché potrà essere importante il recupero totale di Conti per il Milan di Pioli? Per ritrovare un po’ di quella compattezza difensiva che si è persa, in casa rossonera, nelle ultime partite, alla luce dei 6 gol incassati nelle ultime 3 gare contro Roma (3), Udinese (uno) e Verona (2).

L’anno scorso, infatti, Pioli utilizzava Conti da terzino destro della difesa a quattro, chiedendo, però, all’ex atalantino di restare bloccato e di scalare, in fase di possesso palla, quasi in posizione di terzo centrale difensivo. Consentendo, così, al tambureggiante Theo Hernández di sganciarsi lungo il versante sinistro del terreno di gioco.

Con la presenza, invece, in questa stagione di Davide Calabria o Diogo Dalot a destra, il francese ha dovuto sovente limitare le sue sortite offensive. Il recupero di Conti, pertanto, potrebbe persino giovare al numero 19 oltre che all'intera retroguardia del Diavolo.