Pioli rieduca il Milan: mini ritiro e autocoscienza a Milanello

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli . Questo perché l'allenatore rossonero, nella seconda volta nelle ultime due settimane, ha cambiato i piani pregressi della squadra, costringendo i suoi giocatori a guardarsi negli occhi per ritrovare l'antico ardore all'interno delle mura di Milanello .

Pioli non ha voluto definirlo 'ritiro'. Perché al pernottamento obbligato nel centro sportivo rossonero dopo la sconfitta interna in Coppa Italia contro il Torino ha voluto dare un'accezione educativa e non punitiva. Intanto, però, era già accaduto dopo lo 0-3 subito in amichevole contro il PSV Eindhoven e si è ripetuto dopo lo 0-1 di 'San Siro' contro i granata.