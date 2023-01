Calciomercato Milan – Il Diavolo guarda a un forte attaccante nella Liga

"Se vuoi una notizia, nel calciomercato di gennaio non faremo praticamente niente". Così Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di 'SportMediaset' prima della sfida (poi persa 0-1 a 'San Siro') di Coppa Italia contro il Torino. I tifosi del Diavolo, dunque, dovranno aspettarsi calma piatta da qui al 31? Non è detto, visto che la situazione infortunati, in casa rossonera, è costantemente da tenere monitorata.