Milan, Pioli resta. Ma se non si entrasse in Champions … | News

Stefano Pioli ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022. Resterà in panchina anche l'anno venturo. A meno che la squadra non crolli

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' stamattina in edicola ha dedicato uno speciale approfondimento a tutti quegli allenatori che, nella stagione 2021-2022, potrebbero non allenare più le loro attuali squadre. Si va da Andrea Pirlo della Juventus a Paulo Fonseca della Roma, passando per Gennaro Gattuso (Napoli), Simone Inzaghi (Lazio) per finire, addirittura, con Antonio Conte (Inter).

Su di loro, principalmente, l'ombra di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. E Stefano Pioli? Il tecnico emiliano ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022 e, come ribadito anche dal quotidiano romano, nessuno, adesso, in casa rossonera, ha in mente di considerare una separazione da Pioli nella prossima annata. Per il 'CorSport', Pioli è un gestore illuminato del Milan, "ma non immacolato".

"Si sa bene come vanno queste cose - si può leggere sul quotidiano sportivo nazionale -, se dopo aver sognato di vincere lo Scudetto il Milan non va neanche in Champions League, qualcosa può succedere anche lì". Pertanto, le possibilità che Pioli, l'anno venturo, sieda ancora sulla panchina del Diavolo sono altissime (80%), ma non intatte. Il Milan può prendere un difensore 'low cost' dal Manchester United >>>