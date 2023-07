Milan, Pioli si gioca tutto: ha più responsabilità ma anche più rischi

Milan, per Pioli è la stagione della verità — Il popolo milanista è deluso e Pioli sa che dovrà pedalare controvento sin dai primi passi della stagione 2023-2024. Sui social qualcuno gli ha rimproverato una 'tiepida solidarietà', secondo la 'rosea', nel momento del licenziamento di Maldini e Massara. I rapporti tra loro, però, sono integri, testimoniati dal pranzo in Versilia per la chiusura del rapporto professionale e per i saluti e gli auguri per il futuro.

Pioli, che con il Milan ha vinto uno Scudetto nel 2022 e ha conquistato una semifinale di Champions League nel 2023, ora dovrà però vedersela da solo. Ha più responsabilità nel nuovo corso del club rossonero. Forse, è più ascoltato - anche in sede di mercato - dal proprietario Gerry Cardinale e dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Che lo hanno eletto, di fatto, al rango di 'coach' all'americana.

Sarà responsabile principale agli occhi della proprietà — Ma Pioli sa benissimo che ora non ha più 'ombrelli' a ripararlo da eventuali rovesci. E se il suo Milan dovesse partire a rilento, gli addi di Maldini e Tonali peserebbero parecchio, quasi come una zavorra, per il prosieguo della stagione. A gennaio, quando il Diavolo passò un momento orribile, Maldini e Massara fecero quadrato attorno alla squadra ed al tecnico. Questo succederà ancora qualora dovesse ricapitare una situazione simile?

La sensazione è che Pioli, ora, sarebbe molto più esposto ai 'fulmini' della proprietà, in un eventuale temporale, rispetto a prima. Di sicuro, però, l'annata si preannuncia stimolante. Pioli, infatti, può disegnare il suo Milan in totale libertà. Con mediani fisicamente potenti e tatticamente duttili. Con la creatività offensiva - sulla fascia destra e sulla trequarti - e con una prima punta che non costringa Olivier Giroud agli straordinari.