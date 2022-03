Milan, Pioli al lavoro con 11 giocatori. Rebic punta un finale al top

Ante Rebic, attaccante del Milan, spera di poter diventare l'uomo in più del Diavolo in questo importante rush finale della stagione

Daniele Triolo

Ripresa degli allenamenti, ieri, a Milanello. Presente il tecnico rossonero, Stefano Pioli, rientrato dal viaggio all'Expo 2020 Dubai insieme a Fikayo Tomori e Brahim Díaz. Soltanto undici calciatori presenti nel centro sportivo rossonero, viste le tante indisponibilità per via degli impegni delle Nazionali.

Tra quelli scesi in campo agli ordini di Pioli, però, anche Davide Calabria ed Alessio Romagnoli, non convocati dall'Italia di Roberto Mancini per i playoffMondiali contro la Macedonia del Nord. Si è rivisto anche Marko Lazetic, che ha smaltito l'infortunio rimediato in occasione di Milan-Verona del campionato Primavera sabato scorso.

A Milanello si è allenato con i compagni anche Ante Rebic, che, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, punta ad un finale di stagione al top. L'attaccante croato, classe 1993, non gioca titolare da Milan-Verona 3-2 del 16 ottobre 2021 e potrebbe risultare, perché no, uomo decisivo nella volata per la conquista dello Scudetto.

Anche perché, come ricordato dalla 'rosea', Rebic è specializzato nei finali di stagione da cannoniere. Nella passata stagione mise a segno 6 gol nelle ultime 8 partite. Quest'anno, invece, è fermo ad appena 2 reti segnate in 18 partite disputate. Troppo poco per uno come lui. Milan, in vista un colpo da sogno per l'estate? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI