Milan-PSG, Pioli al fischio finale: “Non mi rompete i co****ni” | VIDEO

La tensione post-partita tra Milan e PSG, come scrive La Gazzetta dello Sport, è finita in uno dei tanti video virali della sfida. Al triplice fischio lo staff fa per abbracciare Pioli e lui ricambia mandandoli platealmente a quel paese: «Lasciatemi stare ragazzi», e se il labiale non inganna anche un «non mi rompete i co…». Chi gli è vicino ha parlato di uno sfogo, derivato dell’adrenalina ancora in circolo… Infatti ecco poi gli abbracci negli spogliatoi, anche più stretti del solito, a tutto il suo gruppo. Ecco il video ripreso da X.