Milan, Pioli-Parma rapporto indelebile: prima calciatore poi allenatore

Pioli, rapporto speciale con il Parma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La sfida contro il Parma per Stefano Pioli non sarà sicuramente come le altre. Da un lato la voglia di spingere il suo Milan sempre più in alto in classifica, dall'altro i ricordi che inevitabilmente riemergeranno. Per il tecnico rossonero Parma vuol dire tanto: innanzitutto è il suo luogo di nascita, ma è ancora più importante a livello professionale. E' il luogo degli inizi da calciatore: dopo il settore giovanile 42 gare in C1 prima di passare alla Juventus. A questa è seguita anche un'esperienza non fortunata da allenatore, nel 2006/2007, in cui arrivò l'esonero dopo 20 partite. A riportarlo è Tuttosport.