Ordine sul Milan di Pioli: “Ci sono due vuoti da colmare in fretta”

Il giornalista sportivo Franco Ordine, sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha analizzato il momento del Milan di Stefano Pioli. Una squadra che è in caduta libera in classifica dopo il mese orribile, dalla sosta di ottobre a quella di novembre, con 2 sconfitte e 2 pareggi in 4 partite di campionato. Risultati che hanno portato il Diavolo dal primo posto in Serie A al terzo, a -6 dalla Juventus e -8 dall'Inter.