Milan, Pioli ora è un mago: le sue invenzioni per vincere in Serie A

Stefano Pioli, allenatore del Milan, vuole concludere la stagione con la vittoria del tricolore. Tanti successi portano la sua firma

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan, che in questi ultimi tempi, senza dubbio, dovrebbe cambiare il proprio soprannome. Da 'Padre Pioli', epiteto che gli era stato dato per via di una certa somiglianza con il popolare Santo ed un po' per i suoi toni sempre calmi e pacati, a 'Mago Pioli'.

Già, perché quello che Pioli sta facendo con il Milan se non è un mezzo miracolo, poco ci manca. Più che altro, è il giusto riconoscimento ad una serie di mosse tattiche che, in qualche modo, stanno indirizzando il campionato di Serie A. Se a 180' dal termine della stagione il Milan di Pioli è primo in classifica, davanti ad Inter, Napoli, Juventus e le romane è gran parte merito del tecnico di Parma.

In Verona-Milan di domenica scorsa, per esempio, ha trasformato il suo classico 4-2-3-1 in un 4-1-4-1, con Sandro Tonali avanzato sulla stessa linea di Alexis Saelemaekers e Rafael Leão. Risultato, doppietta di Tonali. E lo scherzetto era riuscito anche qualche mese prima, con Franck Kessié sulla linea della trequarti in Empoli-Milan. Risultato, due gol dell'ivoriano.

In Napoli-Milan, una delle gare chiave del campionato rossonero, Pioli aveva schierato i due terzini, Davide Calabria e Theo Hernández, molto più alti rispetto al solito. Di modo da tenere lontani dall'area Lorenzo Insigne e Matteo Politano. E fagocitando così ogni riferimento a Victor Osimhen con il pressing asfissiante della coppia di centrali Fikayo Tomori-Pierre Kalulu.

Altro capolavoro di Pioli, Kalulu da centrale. Gli ha dato fiducia, anche a discapito del capitano Alessio Romagnoli, quando ha capito che Sven Botman non sarebbe arrivato a gennaio. Risultato? Il francesino, in coppia con Tomori, ha chiuso a doppia mandata la difesa e la porta di Mike Maignan.

Il quale, per concludere, è uno dei primi nel Milan di Pioli ad impostare il gioco, per via della sua grande visione e per il suo piede educato. Il gol di Leão contro la Sampdoria nasce da un suo assist. Chissà se, domani o tra una settimana, tutte queste 'magie' o, per meglio dire, idee dell'allenatore rossonero si saranno rivelate vincenti. Domani Milan-Atalanta: leggi qui le dichiarazioni di Pioli in conferenza >>>

