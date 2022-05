Milan-Atalanta, Pioli: “Più concentrati. Ibrahimovic spero continui” | LIVE NEWS

Se sarà The Last Dance di Ibrahimovic a San Siro: "Non lo so, mi auguro di no perché è un campione, con la C maiuscola. Non solo tatticamente e tecnicamente. Ho una stima nei suoi confronti smisurata e spero non sia così. Però ha la maturità e l'intelligenza di scegliere al meglio. Però anche lui ora è concentrato solo su oggi".