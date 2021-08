Milan, Pioli: “Noi come l’Italia di Mancini. Serve alzare il livello in tutto”

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato di Milan-Cagliari, match valido per la 2^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni salienti

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato di Milan-Cagliari, match valido per la 2^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni salienti riportate dal 'Corriere dello Sport': "Su cosa bisogna migliorare? Nell'ultimo terzo di campo, sicuramente. Ultimamente abbiamo sempre provato a mantenere il controllo del gioco. Ora bisogna fare meglio nel rendimento casalingo, rispetto all'anno scorso. Siamo tutti cresciuti in consapevolezza: la squadra ha le idee chiare e non si fa condizionare dalle difficoltà".