Milan, Pioli pensa al 4-2-3-1: nuova alternativa il 4-3-3

Stefano Pioli , si legge, starebbe pensando di tornare al 4-2-3-1 , il modulo che l’anno scorso è stato decisivo per la conquista del titolo del Milan . I rossoneri, con la difesa a 3, segnano molto poco, basti pensare che nelle ultime quattro partite (Champions compresa) hanno siglato solo tre reti. In difesa, inoltre, si è tornati a ballare e a subire parecchi gol. Numeri che hanno portato l’allenatore a riflettere nuovamente su un cambio di modulo. La questione tattica verrà analizzata con maggiore accuratezza quando cominceranno a rientrare i sedici giocatori convocati dalle rispettive nazionali, tra cui tantissimi titolari.

Ma il 4-2-3-1, continua il Corriere, è un sistema già assimilato della squadra e servirà poco per rispolverarlo. In alternativa il tecnico rossonero potrebbe provare anche il 4-3-3, dove in questo caso Tonali, Bennacer e Krunic verrebbero schierati contemporaneamente a centrocampo mentre in attacco Leao, Giroud e Saelemaekers o Rebic potrebbero essere inseriti dall’inizio. La difesa a quattro porterebbe, inoltre, al rientro del capitano Davide Calabria, escluso nelle ultime gare con l’assetto difensivo a tre uomini. Calciomercato Milan – Sfida con la Roma per l’esterno destro?